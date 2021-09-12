Финский оверклокер Luumi серию экспериментов в эти выходные провёл с процессором AMD Ryzen 5 5600X, который не относится к ассортименту флагманских моделей, но представляет определённый интерес для рационально мыслящих энтузиастов. По словам ветерана оверклокерского движения, это был его первый опыт разгона процессоров AMD семейства Ryzen с использованием жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Не все полученные в итоге результаты смогли претендовать на рекордные достижения, но в тесте Geekbench3 Multi Core процессор Ryzen 5 5600X на частоте 5950 МГц смог набрать 48 248 баллов и занять третье место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами. В данном режиме были активны все шесть ядер и двенадцать потоков.