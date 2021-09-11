Отвечающий за финансовые показатели AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) на мероприятии Deutsche Bank в очередной раз произнёс мантру о том, что компания не уделяет внимания потребностям майнеров, а ростом выручки в графическом сегменте она обязана преимущественно любителям игр. Во всяком случае, руководство AMD утверждает, что удовлетворение потребностей геймеров является для компании приоритетной задачей в сегменте дискретной графики.

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Источник изображения: AMD

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В текущем периоде, однако, AMD не может похвастать убедительной динамикой финансовых показателей на этом направлении, как признался финансовый директор компании. По его словам, всё дело в существенном росте выручки в графическом сегменте в 2019 и 2020 годах, который создал эффект «высокой базы», и финансовые результаты этого года на данном фоне выглядят блекло. По этой причине графический сегмент в ближайшее время будет характеризоваться высоким спросом на профильную продукцию AMD, но для компании это будет не главный фактор роста выручки.