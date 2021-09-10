Samsung уже начала строительные изыскания в Техасе, где возведёт новое предприятие
Ещё в январе компания Samsung Electronics заявила о намерениях построить в США ещё одно предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Бюджет проекта в $17 млрд был слишком большим, чтобы продвинуться без согласования с номинальным главой компании Ли Джэ Ёном (Lee Jae-yong), который вышел на свободу только в августе. Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии властей округа Уильямсон, они убеждены, что Samsung выберет вторую площадку в Техасе для строительства нового предприятия.
реклама
реклама
Местные власти, как они признаются сами, уже восемь месяцев обрабатывают представителей корейского гиганта, пытаясь привлечь Samsung в этот округ. Специалисты уже начали брать пробы грунта и проводить геодезические изыскания по заказу корейской компании, как утверждает источник. Решение о выборе места для строительства будет принято в ближайшее время. У Samsung уже работает предприятие в окрестностях Остина, новое может расположиться примерно в сорока километрах от него. В качестве альтернативных площадок рассматриваются штаты Аризона и Нью-Йорк.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила