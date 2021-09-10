Ещё в январе компания Samsung Electronics заявила о намерениях построить в США ещё одно предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Бюджет проекта в $17 млрд был слишком большим, чтобы продвинуться без согласования с номинальным главой компании Ли Джэ Ёном (Lee Jae-yong), который вышел на свободу только в августе. Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии властей округа Уильямсон, они убеждены, что Samsung выберет вторую площадку в Техасе для строительства нового предприятия.

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Источник изображения: CECO

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Местные власти, как они признаются сами, уже восемь месяцев обрабатывают представителей корейского гиганта, пытаясь привлечь Samsung в этот округ. Специалисты уже начали брать пробы грунта и проводить геодезические изыскания по заказу корейской компании, как утверждает источник. Решение о выборе места для строительства будет принято в ближайшее время. У Samsung уже работает предприятие в окрестностях Остина, новое может расположиться примерно в сорока километрах от него. В качестве альтернативных площадок рассматриваются штаты Аризона и Нью-Йорк.