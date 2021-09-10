Технологическая конференция Deutsche Bank с участием финансового директора Intel Джорджа Дэвиса (George Davis) позволяла понять, что в ближайшие два года корпорация основные средства будет направлять на устранение технологического отставания от лидеров отрасли. Фактически, техпроцесс с фирменным обозначением Intel 20A, который условно эквивалентен 3-нм или 2-нм технологии TSMC, процессорный гигант намеревается внедрить до конца 2024 года.

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Источник изображения: Legit Reviews

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Если учесть, что перед этим предстоит освоить техпроцессы Intel 4 и Intel 3, то ближайшие два года для компании будут очень насыщенными. Финансовый директор Intel не скрывает, что придётся повысить капитальные затраты, и все средства будут уходить преимущественно на освоение новых техпроцессов. Компания при этом готова строить и новые предприятия, но в этой сфере она не прочь получить какую-то финансовую поддержку властей. По мнению руководства Intel, это было бы справедливо с учётом того, как в некоторых странах власти поддерживают отечественную полупроводниковую отрасль на протяжении последних десятилетий. Развитие контрактного производства в ближайшие два года будет финансироваться по остаточному принципу, но передовая литография нужна не всем клиентам, и величина затрат по этой причине будет скромной.