По информации DigiTimes, в августе тайваньская компания TSMC продолжила увеличивать выручку, она последовательно выросла на 10,3% до $4,97 млрд, а в годовом выражении – на 11,8%. По мнению аналитиков, подобную динамику обеспечивает близость анонса новых моделей iPhone, ведь Apple в последние годы превратилась в одного из крупнейших клиентов тайваньского контрактного производителя чипов.

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Источник изображения: DigiTimes

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По итогам третьего квартала, как ожидается, TSMC последовательно увеличит выручку на 11% до $14,9 млрд. Второй квартал принёс компании рекордные $13,5 млрд. Всего с начала этого года TSMC выручила около $36 млрд, что на 17,2% больше итога аналогичного периода прошлого года. В текущем году компания рассчитывает заработать на 20% больше, чем в прошлом.