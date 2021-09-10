TSMC в августе последовательно увеличила выручку на 10,3%
По информации DigiTimes, в августе тайваньская компания TSMC продолжила увеличивать выручку, она последовательно выросла на 10,3% до $4,97 млрд, а в годовом выражении – на 11,8%. По мнению аналитиков, подобную динамику обеспечивает близость анонса новых моделей iPhone, ведь Apple в последние годы превратилась в одного из крупнейших клиентов тайваньского контрактного производителя чипов.
реклама
реклама
По итогам третьего квартала, как ожидается, TSMC последовательно увеличит выручку на 11% до $14,9 млрд. Второй квартал принёс компании рекордные $13,5 млрд. Всего с начала этого года TSMC выручила около $36 млрд, что на 17,2% больше итога аналогичного периода прошлого года. В текущем году компания рассчитывает заработать на 20% больше, чем в прошлом.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила