Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) на технологической конференции Deutsche Bank вспомнил об усилиях компании по увеличению объёмов производства собственных процессоров, которые она предпринимала на протяжении двух предыдущих лет. Напомним, производственные возможности компании были ограничены, поскольку растущий ассортимент процессоров использовал для производства 14-нм технологию, а они обладали достаточно крупными кристаллами, ограничивающими общие объёмы выхода продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Финансовый директор Intel дал понять, что при прочих неизменных условиях компания до сих пор не могла бы удовлетворить спрос на свои процессоры в полной мере, поскольку его подогрела пандемия, но сейчас партнёры производителя ограничены другими факторами – например, им не хватает прочих комплектующих для производства компьютеров и ноутбуков, а процессоров как таковых на складах достаточно. По словам Дэвиса, за период дефицита собственных мощностей компания уступила конкуренту часть рыночных позиций, но сейчас наличие у неё своих предприятий становится преимуществом, поскольку мощности подрядчиков перегружены и расширяются отстающими темпами.