Японское издание Nikkei Asian Review уточняет, что обсуждавшиеся недавно повышения цен на услуги TSMC вступят в силу не ранее первого октября, и даже на протяжении оставшегося до конца года периода клиенты компании будут получать свои изделия по прежним ценам. Лишь в 2022 году повышение цен даст о себе знать в полной мере конечным потребителям электроники.

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Источник изображения: TSMC

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Как отмечается, TSMC и ранее держала уровень цен примерно на 20% выше, чем у конкурентов. Это помогло ей дольше воздерживаться от повышения цен, хотя та же UMC цены повышала неоднократно, и по некоторым услугам уже обогнала в этом смысле TSMC. Разработчики чипов вроде Qualcomm и MediaTek рост цен на материалы и услуги TSMC успешно компенсируют ростом цен на свою продукцию, а вот производителям смартфонов сделать это будет сложнее. Они и так довольствуются нормой прибыли не более 10%, а рост расходов уменьшит этот показатель дополнительно. Возможно, кому-то в этих условиях придётся отказаться от массовых бюджетных моделей смартфонов, поскольку удельный доход с реализации дорогих смартфонов выше.