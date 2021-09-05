Геймерские беспроводные наушники Tronsmart Battle с 3D-звуком и музыкальным характером
Tronsmart выпустила новую линейку беспроводных наушников. Tronsmart Battle позволяют услышать каждый шорох приближающегося противника так, как будто бой ведётся в нескольких сантиметров от вас.
Ключевой особенностью беспроводных Tronsmart Battle стала поддержка двух режимов. Они приятно удивят как ценителей качественного звучания, так и фанатов компьютерных игр. Производитель уверяет, что абсолютно не важно, что вы используете в качестве источника: королевскую битву на смартфоне, или пошаговую РПГ на прокачанном ноутбуке, ведь наушники обладают иммерсивным объёмным звучанием без задержек. Производитель не требует лишних переплат, предлагая товар по реальной рыночной цене.
Купить наушники Tronsmart Battle
Отдельное внимание уделено корпусу овальной формы с прозрачной пластиковой крышкой. Она получила поворотный механизм, что упрощает доступ к наушникам. Tronsmart Battle выполнены в традиционном дизайне, а управление осуществляется при помощи сенсорной кнопки. Для того чтобы выйти из игрового режима нужно три раза нажать на наушники, но доступны и другие сенсорные команды. Традиционно, можно поставить трек на паузу, а также переключиться на следующий и предыдущий музыкальный синглы. Приятная светодиодная подсветка на корпусе усиливает ощущения от погружения в объёмную игровую атмосферу.
Внутри расположились высококачественные 13-мм динамики. Они не пропустят ни одного выстрела в вашу сторону, наполняя музыку кристально чистым звуком с глубокими нижними и чувственными верхними тонами. Подключение к совместимым устройствам осуществляется по протоколу Bluetooth, с поддержкой интерфейса пятого поколения. Это открывает доступ к широкому спектру кодеков, от HFP, до A2DP и AVRCP. Защита от воды и пыли по стандарту IPX5 позволяет наушникам не бояться небольшого дождя, или спокойно прогуливаться на верблюде по бескрайней песчаной пустыне.
Производитель уверяет, что от одного заряда Tronsmart Battle могут продержаться до 20 часов с половиной громкости. Это: 5 часов благодаря встроенным аккумуляторам на 35 мАч и дополнительные 15 часов после пребывания в зарядном устройстве, включающем аккумулятор на 500 мАч. Полный заряд в чехле можно получить всего за 2 часа. Есть поддержка голосовых команд с управлением смартфоном и другими гаджетами.
Начиная с 6 сентября Tronsmart Battle получат скидку, что позволит купить их всего за 26,99 доллара. Однако наши читатели могут сэкономить ещё больше, если введут промокод 0906TSBATTLE. В таком случае стоимость наушников составит 21,99 доллара. Tronsmart Battle продаются в официальном магазине на площадке Aliexpress.
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