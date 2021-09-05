Tesla к 2025 году сможет выпустить до 10 млн электромобилей
Основатель и глава инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) в интервью каналу Yahoo! заявила, что в этом году объёмы реализации электромобилей могут вырасти с 2,5 до 3,8 млн штук, а к середине десятилетия они увеличатся до 40 млн штук. Некоторые автопроизводители, по её словам, к такому быстрому росту пока не готовы, но это не касается компании Tesla.
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Стоимость акций Tesla в этот период может вырасти с текущих $733 до $3000. К 2025 году компания сможет выпустить от пяти до десяти миллионов электромобилей, по оценкам эксперта Ark Invest. Капитализация Tesla при этом вырастет до $3 трлн, сделав её самой дорогой компанией мира. Интересно, что данные высказывания не оставил без внимания Илон Маск (Elon Musk) – в письме сотрудникам он пояснил, что для достижения прогнозируемых Кэти Вуд показателей коллективу компании придётся очень усердно поработать.
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