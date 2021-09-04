Правительство Японии способно одобрить сделку Western Digital и Kioxia
Издание Reuters со ссылкой на собственные источники поясняет, что действующее правительство Японии несколько смягчило позицию по крупным сделкам с участием иностранного капитала. Если ранее местные власти настороженно относились к «разбазариванию национального потенциала», то теперь они готовы идти на уступки зарубежным инвесторам, но при соблюдении некоторых условий.
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По крайней мере, власти Японии готовы одобрить сделку Western Digital по покупке Kioxia, если при этом японская сторона сохранит контроль над ключевыми технологиями производства твердотельной памяти. Подобная уступка, по мнению министров, позволит одновременно укрепить позиции японской компании на международном рынке и добиться благосклонности американских властей. Сообща WDC и Kioxia смогут контролировать более трети мирового рынка твердотельной памяти.
Пока представители японской компании не комментируют данные слухи, настаивая на подготовке к публичному размещению акций. По неофициальной информации, выход на публичный фондовый рынок Kioxia запланировала на ноябрь этого года. Власти Японии обеспокоены состоянием национальной полупроводниковой отрасли, но в её развитии не прочь положиться на иностранных партнёров, привлекая как TSMC, так и американских поставщиков технологического оборудования.
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