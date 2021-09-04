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Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе

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Известный в определённых кругах инсайдер с псевдонимом Greymon55 замахнулся на весьма интересную тему – обсуждение планов AMD по выпуску новых центральных процессоров. Во-первых, он заявил, что гибридные процессоры Rembrandt уже выпускаются серийно. Во-вторых, источник сообщил, что в первой половине следующего года китайское предприятие AMD по сборке и тестированию процессоров освоит выпуск шести новых продуктов.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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В качестве предполагаемого срока анонса процессоров Rembrandt был назван январь следующего года, ведь глава компании Лиза Су (Lisa Su) взяла за традицию выступать на мероприятии CES с анонсом новых продуктов. Это не значит, что процессоры сразу попадут в продажу. Более того, январская презентация может сосредоточиться на мобильных версиях Rembrandt, а на стольные выйдут позже.

Предполагается, что настольные версии Rembrandt получат конструктивное исполнение Socket AM5, предусматривающее соседство со слотами для памяти типа DDR5. Вычислительные ядра с архитектурой Zen 3+ будут соседствовать с интегрированной графикой поколения RDNA 2. Выпускать процессоры по 6-нм технологии должна TSMC. По части PCI Express всё может ограничиться версией 4.0, поскольку гибридным процессорам передовой PCI Express 5.0 пока не особо нужен.

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Теги

amd ryzen apu rdna 2 ddr5 rembrandt zen 3+ socket am5
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07:27
может таки лучше смотреть на выпуск материнок с ам5? А то эти процы в январе анонсируют, еще месяца 2-3 пройдет до ОЕМ сборок... потом еще 2-3 месяца до появления в магазинах... еще 2-3 месяца пока це...
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