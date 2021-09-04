Известный в определённых кругах инсайдер с псевдонимом Greymon55 замахнулся на весьма интересную тему – обсуждение планов AMD по выпуску новых центральных процессоров. Во-первых, он заявил, что гибридные процессоры Rembrandt уже выпускаются серийно. Во-вторых, источник сообщил, что в первой половине следующего года китайское предприятие AMD по сборке и тестированию процессоров освоит выпуск шести новых продуктов.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Источник изображения: Twitter, Greymon55

реклама

В качестве предполагаемого срока анонса процессоров Rembrandt был назван январь следующего года, ведь глава компании Лиза Су (Lisa Su) взяла за традицию выступать на мероприятии CES с анонсом новых продуктов. Это не значит, что процессоры сразу попадут в продажу. Более того, январская презентация может сосредоточиться на мобильных версиях Rembrandt, а на стольные выйдут позже.

Предполагается, что настольные версии Rembrandt получат конструктивное исполнение Socket AM5, предусматривающее соседство со слотами для памяти типа DDR5. Вычислительные ядра с архитектурой Zen 3+ будут соседствовать с интегрированной графикой поколения RDNA 2. Выпускать процессоры по 6-нм технологии должна TSMC. По части PCI Express всё может ограничиться версией 4.0, поскольку гибридным процессорам передовой PCI Express 5.0 пока не особо нужен.