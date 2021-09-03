Китайская компания SMIC, как сообщает Nikkei Asian Review, подала заявку на строительство в особой экономической зоне рядом с Шанхаем нового предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Проект стоимостью $8,87 млрд сможет к моменту выхода на полную мощность обеспечивать заказчиков по 100 тысяч кремниевых пластин ежемесячно. Предприятие будет использовать 28-нм и более старые технологии, что должно в какой-то степени оградить его от американских санкций.

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Источник изображения: AP

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Управлять производством будет создаваемое SMIC совместное предприятие с муниципалитетом Шанхае, чей уставной капитал достигнет $5,5 млрд. SMIC сохранит за собой 51% акций, ещё 25% достанутся властям Шанхая, а остальное распределят между собой сторонние инвесторы. Когда предприятие начнёт работу, не уточняется. Попутно на юге Китая будет построено предприятие меньшего масштаба, которое сможет ежемесячно выпускать по 40 тысяч кремниевых пластин. Его строительство обойдётся компании и муниципалитету Шэньчжэня в $2,35 млрд, работы начнутся в следующем году.