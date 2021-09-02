Очередная новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
Из всех открытых источников, позволяющих узнавать о подготовке к анонсу новых видеокарт, база данных корейского ведомства RRA является самой бесполезной, поскольку записи в ней не содержат упоминаний о товарном наименовании новинок, да и вся продукция AMD в ней до сих пор фигурирует под маркой ATI, которая была куплена ещё в 2006 году.
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Тем не менее, какая-то новая графическая плата с артикулом 102-D69801 в Южной Корее прошла сертификацию в первый день сентября, и это может указывать как на запоздалую регистрацию Radeon RX 6600 XT, так и на приближение анонса другого графического решения этой марки. Слухи ранее сообщали, что Radeon RX 6600 по срокам дебюта не станет серьёзно отставать от Radeon RX 6600 XT.
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