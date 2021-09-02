Многие любители компьютерных игр возмущены тем, что видеокарты используются майнерами не по прямому назначению, но оверклокеры спокойно относятся к существованию теста GPUPI for CPU 1B, который стал эволюционным ответвлением бенчмарка для видеокарт, определяющим вычислительные возможности центральных процессоров.

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Источник изображения: CENS, HWBot

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Немецкому оверклокеру с псевдонимом CENS недавно удалось в этой дисциплине занять пятое место с результатом 52,377 секунды, опередив все другие процессоры с 18 ядрами при помощи модели Intel Core i9-10980XE, разогнанной до 5845 МГц под жидким азотом.

Источник изображения: CENS, HWBot

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Процессор семейства Cascade Lake-X хоть и скоро отметит вторую годовщину с момента анонса, пока формально является действующим флагманом серии Core X, и обладает максимальным количеством ядер в настольном сегменте среди всей продукции Intel. Собственно, все более высокие результаты в этом тесте тоже принадлежат процессору Core i9-10980XE.