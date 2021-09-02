Intel Core i9-10980XE на частоте 5845 МГц занял пятое место в CPUPI for CPU 1B
Многие любители компьютерных игр возмущены тем, что видеокарты используются майнерами не по прямому назначению, но оверклокеры спокойно относятся к существованию теста GPUPI for CPU 1B, который стал эволюционным ответвлением бенчмарка для видеокарт, определяющим вычислительные возможности центральных процессоров.
реклама
реклама
Немецкому оверклокеру с псевдонимом CENS недавно удалось в этой дисциплине занять пятое место с результатом 52,377 секунды, опередив все другие процессоры с 18 ядрами при помощи модели Intel Core i9-10980XE, разогнанной до 5845 МГц под жидким азотом.
реклама
Процессор семейства Cascade Lake-X хоть и скоро отметит вторую годовщину с момента анонса, пока формально является действующим флагманом серии Core X, и обладает максимальным количеством ядер в настольном сегменте среди всей продукции Intel. Собственно, все более высокие результаты в этом тесте тоже принадлежат процессору Core i9-10980XE.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила