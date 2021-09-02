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Серийные электромобили Tesla смогут разгоняться до «сотни» за 1,1 секунды лишь в 2023 году

Другими словами, начало производства Tesla Roadster второго поколения опять откладывается.
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Электромобили Tesla Model S Plaid, обеспечивающие разгон до 100 км/ч менее чем за две секунды, начали поставляться клиентам, хоть и с существенными задержками и по регулярно повышаемой цене. На фоне подобных динамических характеристик обещание Tesla представить второе поколение модели Roadster не выходит из головы некоторых ценителей марки, хотя оно было сделано ещё четыре года назад, а спустя три года машина так и не пошла в серию.

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Илон Маск (Elon Musk) не раз давал понять, что выпуск второго поколения Roadster не является приоритетом для Tesla, но издание CNBC обратила внимание на его свежие заявления, согласно которым рыночный дебют электрокара смещается на 2023 год – и это при условии нормализации ситуации с поставками компонентов в 2022 году.

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Источник изображения: Tesla, CNBC

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Как пояснил глава Tesla, даже если бы компания смогла выпустить 17 экземпляров Roadster, это вряд ли кого-то устроило бы, поскольку машины просто не добрались бы до клиентов. В таких условиях целесообразнее отложить запуск серийного производства Roadster. Напомним, что система реактивных сопел с сжатым воздухом, разработанная инженерами SpaceX, должна разгонять такой электромобиль на прямом участке дороги до 100 км/ч примерно за 1,1 секунды. Правда, доступна она будет в более дорогих комплектациях, а не в базовой. Не менее важно, что на одном заряде такой электромобиль сможет проезжать почти 1000 км.

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