В этом полугодии объёмы продаж видеокарт будут сокращаться ежемесячно
Тайваньские производители видеокарт, материнских плат и ноутбуков, как отмечает ресурс DigiTimes, уже готовятся к снижению спроса во втором полугодии не только на ноутбуки, но и на графические платы. В первом случае тенденцию поддерживает постепенное возвращение работников умственного труда в офисы, а учащихся – в аудитории. Во втором случае спрос на видеокарты подрывает снижение доходности майнинга и введение запрета на профильный вид деятельности в Китае.
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По прогнозам источника, объёмы продаж видеокарт в этом полугодии будут снижаться ежемесячно. С другой стороны, производители обеспокоены тем, что их расходы, включая логистику, выросли значительно, а на конечную стоимость продукции это повлияло лишь частично – другими словами, страдает прибыльность бизнеса.
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