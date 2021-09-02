Нынешний год запомнится нам абстрактностью цен, но если видеокарты и автомобили дорожают по причине заметного превышения спроса над предложением, то в сегменте центральных процессоров всё более или менее благополучно. Вездесущий ресурс VideoCardz по следам японских блогеров опубликовал предварительные цены на процессоры Intel семейства Alder Lake-S, которые уже появились в прайс-листах европейских магазинов.

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Источник изображения: VideoCardz

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Две правые колонки в таблице демонстрируют средние цены в евро без учёта налогов и с учётом налогов соответственно. По предварительным данным, анонс процессоров Intel в исполнении LGA 1700 должен состояться 27 октября этого года. Им понадобятся новые материнские платы и модули памяти типа DDR5, так что общий бюджет покупки потянет на приличную сумму.