Дисплеями типа mini-LED до сих пор оснащались планшеты Apple iPad, но этой осенью они должны появиться и в ноутбуках MacBook Pro. Как отмечает ресурс DigiTimes, причиной задержки анонса этих компьютеров могут стать даже не достаточное редкие дисплеи, а дефицит разного рода полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: DigiTimes

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Не секрет, что даже драйверы дисплеев и прочие микроконтроллеры остаются в дефиците на протяжении многих месяцев. Apple отмечала, что если в первом полугодии от дефицита комплектующих страдали преимущественно ноутбуки и планшеты, то втором полугодии он может распространиться и на смартфоны. Другими словами, ситуация будет усугубляться, а iPhone делает «основную кассу» Apple, поэтому в условиях ограниченности ресурсов компания наверняка отдаст приоритет оснащению именно смартфонов. В результате дебют обновлённых MacBook Pro может быть перенесён с сентября на октябрь или даже ноябрь, как сообщают тайваньские источники.