Как отмечает CNBC, обещанная Apple ещё в июне функция добавления в цифровой «кошелёк» Apple Wallet водительского удостоверения станет доступна жителям восьми американских штатов этой осенью. Они же смогут добавить в свой цифровой профиль iPhone и удостоверение личности (State ID), если у них нет водительских прав.

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Источник изображения: Mail.ru

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Наличие таких документов в цифровом профиле iPhone позволит жителям нескольких штатов, участвующих в первой фазе эксперимента, путешествовать на самолётах, не предъявляя физических документов на бумажном носителе. В качестве дополнительного фактора аутентификации будет использоваться отпечаток пальца или лицо владельца, также обрабатываемые смартфоном Apple. Механизм, по сути, будет напоминать использование банковской карты, привязанной к смартфону. Коннектикут, Айова, Кентукки, Мэриленд, Оклахома, Юта, Аризона и Джорджия станут первыми территориями, на которых загрузить в iPhone документы станет возможно этой осенью после выхода соответствующего программного обновления.