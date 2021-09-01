Intel контролирует 68 % рынка графических решений
Насколько победоносным будет возвращение Intel в сегмент дискретной игровой графики, покажет следующее полугодие, а пока компания доминирует на рынке графических решений в целом благодаря широкому распространению своих центральных процессоров, которые тоже наделены графикой. Представителей сайта 3DCenter тоже раздражает сложность восприятия отчётов Jon Peddie Research, а потому они преобразовали статистику первого квартала в общую круговую диаграмму, сведя в одну выборку мобильные, настольные, дискретные и интегрированные графические решения Intel, AMD и NVIDIA.
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Сразу подчеркнём, что некоторые результаты распределения являются итогом интерполяции, поскольку Jon Peddie Research в открытых источниках публикует только часть информации. В любом случае, можно в очередной раз убедиться, что Intel безоговорочно доминирует в графическом сегменте, но гибридным процессорам AMD удаётся удерживать около 13% рынка.
На рынке дискретной графики сильны позиции NVIDIA, которая в мобильном и настольном сегментах контролирует примерно сопоставимые доли совокупного рынка – 7,3 и 7,9 % соответственно. AMD в этом смысле довольствуется 2% всего рынка за счёт своих настольных дискретных графических решений и 1,6% за счёт мобильных.
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