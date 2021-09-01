Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения в своё время зародились как отдельный класс решений, привлекающий самых мнительных пользователей, которые не готовы были самостоятельно собрать и заправить сложную систему жидкостного охлаждения. Подобные решения ограничивали производительность и оставались довольно шумными, но выступали лучше обыкновенных воздушных кулеров, а потому сохранили право на жизнь.

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Как отмечает Team Group, в наступившем месяце компания продемонстрирует новый твердотельный накопитель, оснащённый системой жидкостного охлаждения.

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Источник изображения: Twitter, Team Group

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Первый SSD с жидкостным охлаждением компания представила ещё в 2019 году. Сообщается, что новая версия продукта серии T-Force получит более эффективную систему охлаждения. Подробности компания собирается поведать во время трансляции, намеченной на 23 сентября.