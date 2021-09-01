Team Group обещает представить SSD с необслуживаемой жидкостной системой охлаждения
Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения в своё время зародились как отдельный класс решений, привлекающий самых мнительных пользователей, которые не готовы были самостоятельно собрать и заправить сложную систему жидкостного охлаждения. Подобные решения ограничивали производительность и оставались довольно шумными, но выступали лучше обыкновенных воздушных кулеров, а потому сохранили право на жизнь.
реклама
Как отмечает Team Group, в наступившем месяце компания продемонстрирует новый твердотельный накопитель, оснащённый системой жидкостного охлаждения.
реклама
Первый SSD с жидкостным охлаждением компания представила ещё в 2019 году. Сообщается, что новая версия продукта серии T-Force получит более эффективную систему охлаждения. Подробности компания собирается поведать во время трансляции, намеченной на 23 сентября.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила