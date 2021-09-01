Наступила осень, а это значит, что компания Google вот-вот начнёт поставки своих смартфонов серии Pixel 6, которые основаны на собственном процессоре Tensor. Принято считать, впрочем, что компания Samsung не только будет выпускать эти процессоры по заказу Google, но и проделала основную часть работы по их проектированию. Японские источники, тем временем, сообщают о намерениях Google разработать собственные процессоры с Arm-совместимой архитектурой для устройств под управлением операционной системы Chrome OS – таких как планшеты и ноутбуки.

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Источник изображения: Google

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Таким образом, появление специализированных процессоров для «хромбуков» завершит формирование экосистемы собственных процессоров Google. В серверном сегменте она создаёт собственные процессоры с 2016 года, в этом году к ним добавятся процессоры для смартфонов, а к 2023 году будут готовы процессоры для ноутбуков и планшетов. Пандемия показала, что образовательный сегмент демонстрирует стабильный спрос на устройства под управлением Chrome OS – в тех странах, где развита соответствующая инфраструктура. Впрочем, в 2017 году Google с фирменным хромбуком особого коммерческого успеха не имела. Нельзя исключать, что теперь её вдохновляет пример Apple, переводящей свои MacBook на использование процессоров собственной разработки.