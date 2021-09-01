Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google разработает процессоры и для ноутбуков

Они появятся не ранее 2023 года.
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

Наступила осень, а это значит, что компания Google вот-вот начнёт поставки своих смартфонов серии Pixel 6, которые основаны на собственном процессоре Tensor. Принято считать, впрочем, что компания Samsung не только будет выпускать эти процессоры по заказу Google, но и проделала основную часть работы по их проектированию. Японские источники, тем временем, сообщают о намерениях Google разработать собственные процессоры с Arm-совместимой архитектурой для устройств под управлением операционной системы Chrome OS – таких как планшеты и ноутбуки.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti около 150 тр в Регарде
RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Источник изображения: Google

реклама

Таким образом, появление специализированных процессоров для «хромбуков» завершит формирование экосистемы собственных процессоров Google. В серверном сегменте она создаёт собственные процессоры с 2016 года, в этом году к ним добавятся процессоры для смартфонов, а к 2023 году будут готовы процессоры для ноутбуков и планшетов. Пандемия показала, что образовательный сегмент демонстрирует стабильный спрос на устройства под управлением Chrome OS – в тех странах, где развита соответствующая инфраструктура. Впрочем, в 2017 году Google с фирменным хромбуком особого коммерческого успеха не имела. Нельзя исключать, что теперь её вдохновляет пример Apple, переводящей свои MacBook на использование процессоров собственной разработки.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google процессоры chrome os хромбуки
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Team Group обещает представить SSD с необслуживаемой жидкостной системой охлаждения
+
Xiaomi официально учредила подразделение, которое займётся разработкой электромобилей
+
Google разработает процессоры и для ноутбуков
+
Китайский летательный аппарат способен на электротяге подниматься на высоту до километра
+
Распространение автоматических электротакси лишь усугубит экологические проблемы
+
По версии TrendForce, во втором квартале TSMC занимала 52,9 % рынка
1
Intel Core i9-11900K на частоте 7060 МГц занял третье место в SuperPI 32M
+
AMD Radeon RX 6900 XTX вновь мелькнул в новостях
9

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 простых и полезных советов по установке и настройке Windows 10 в 2021 году
11
Что такое Биткоин простыми словами
21
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
51
Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо
52
5 причин, почему Windows 7 мне нравится гораздо больше, чем Windows 10
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
4
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая. Гитлер жив
13
Покупаем криптовалюту правильно - первые шаги на бирже Бинанс
+
Собрал тихий системник для средних задач
+
Tomb Raider: сильная и независимая
+

Сейчас обсуждают

Иван Бородин
16:02
Пофакту серия игр skyrim, какая уже часть переиздается, 10ая уже вроде
NexusMods удалили с сайта модификацию, запрещающую играть в Skyrim
cyberwolf
16:00
Привет с 2021 года
Как купить Bitcoin
Кеша
15:59
Это как в анекдоте парень идет к нему мусор подходит что у тебя в сумке. он говорит винчестер. мусор насторожился подумал оружие. а оказался жесткий диск :-)
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
Эдуард
15:56
М-да, а если у бабушки был бы х[уй то она была бы дедушка
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
Даниил Любимый
15:55
2080 суп. Метро исходус enhanced edition с лучами и длсс выглядит офигенно, фпс не особо отличается от отключённого
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Владимир Вольский
15:55
Это конечно хорошо что игра отечественная. И что качество явно выше среднего. Но крайне обидно что разработчики спорыми механиками отсекли львиную часть фанатов жанра. 4 раза или больше пытался поигр...
Тираж отечественной Pathfinder Kingmaker спустя почти три года перевалил за миллион копий
ArcheryTxs
15:50
Хехе...это когда купил в ДНСе за 42 на "волне" распродажи по РРЦ)))
Польский магазин вместо предзаказанных видеокарт RTX 3070 предлагает RTX 3060 за ту же сумму
toottaa
15:49
проблема наличия этих телефонов опять будет
Стали известны полные характеристики Meizu 18s и 18s Pro: Snapdragon 888, камера на 64 Мп
DiLouk
15:49
Запускал я как-то Обливион с большим модпаком. Об оптимизации там вообще никто не думает, люто тормозит на довольно хорошем железе. Даже в этом видео жуткие тормоза. Сколько там, 15 fps?
Легендарная The Elder Scrolls IV: Oblivion получила более 200 модификаций и трассировку лучей в 4К
Фёдор Деркачев
15:48
Чувак не позорься
Российские модули МКС в критическом положении – трещины появились в нескольких отсеках и расширяются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем