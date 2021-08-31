Переход от владения частным легковым транспортом на эксплуатацию автоматически управляемых электромобилей, по мнению некоторых экспертов, призван улучшить ситуацию с парковками в городах и экологией в целом на нашей планете, но у этой точки зрения находятся и свои оппоненты. Как отмечает The Verge, представители Гарвардского университета пришли к выводу, что повсеместное распространение электрических такси, передвигающихся без водителя, пойдёт на пользу экологии лишь при некоторых условиях.

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Источник изображения: Аргументы и Факты

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Некоторые клиенты, по мнению авторов исследования, будут пользоваться такими такси исключительно индивидуально, и для коротких частых поездок, от которых они в нынешних условиях предпочли бы отказаться. В итоге активность использования такого автопарка вырастет до степени, позволяющей нивелировать выигрыш от перехода на электротягу. Автоматический транспорт будет потреблять много электроэнергии, а получать её только из возобновляемых источников ещё долго не получится.

Электрические роботакси, как поясняют авторы отчёта, должны оказаться на 50% чище с экологической точки зрения, чем современные электромобили, с учётом влияния энергогенерирующих процессов, чтобы компенсировать возросшую интенсивность их использования. Властям придётся пропагандировать совместные поездки и использование альтернативных видов транспорта (велосипедов, например), для перемещения на короткие дистанции.