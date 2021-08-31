Контрактные цены на оперативную память могут снизиться в четвёртом квартале
Цены на микросхемы оперативной памяти на рынке моментальных сделок, как отмечает DigiTimes, в августе падали стремительно, и это позволяет отраслевым экспертам рассчитывать, что контрактные цены в четвёртом квартале тоже снизятся.
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В условиях всеобъемлющего удорожания компонентов это станет не самой характерной тенденцией, но, несомненно, приятной для конечных потребителей. Рынок ПК, по многим прогнозам, в этом году продемонстрирует некоторый рост, хотя его и нельзя будет сравнить с прошлогодним. Бум удалённой работы уступит место возвращению персонала в офисы, а целом подталкивать владельцев к модернизации компьютеров будет выход новой операционной системы Microsoft.
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