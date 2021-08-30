Южнокорейский энтузиаст safedisk покорил вершину рейтинга HWBot X265 4K среди процессоров с двенадцатью ядрами, разогнав при помощи жидкого азота процессор AMD Ryzen 9 5900X до 6034 МГц. Само собой, процессор при этом сохранил активность всех двенадцати ядер и двадцати четырёх потоков.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок MSI 3080 LHR за копейки в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Слив 9700K за копейки со скидкой 19% Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Источник изображения: HWBot, safedisk

реклама

Этот эксперимент, который завершился получением результата в 41,118 кадра в секунду, интересен ещё и конфигурацией подсистемы памяти.

Источник изображения: HWBot, safedisk

реклама

Негласное правило экстремального разгона гласит: «чем меньше модулей памяти, тем кобыле легче». В данном же случае в слоты материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Extreme (AMD X570) были установлены сразу четыре модуля оперативной памяти марки G.Skill объёмом по 8 Гбайт каждый. Они работали в режиме DDR4-3806 при значении таймингов 14-14-14-28-38.