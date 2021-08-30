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AMD Ryzen 9 5900X обновил рекорд HWBot X265 4K с четырьмя модулями памяти

На частоте процессора 6034 МГц.
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Южнокорейский энтузиаст safedisk покорил вершину рейтинга HWBot X265 4K среди процессоров с двенадцатью ядрами, разогнав при помощи жидкого азота процессор AMD Ryzen 9 5900X до 6034 МГц. Само собой, процессор при этом сохранил активность всех двенадцати ядер и двадцати четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

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Этот эксперимент, который завершился получением результата в 41,118 кадра в секунду, интересен ещё и конфигурацией подсистемы памяти.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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Негласное правило экстремального разгона гласит: «чем меньше модулей памяти, тем кобыле легче». В данном же случае в слоты материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Extreme (AMD X570) были установлены сразу четыре модуля оперативной памяти марки G.Skill объёмом по 8 Гбайт каждый. Они работали в режиме DDR4-3806 при значении таймингов 14-14-14-28-38.

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amd экстремальный разгон ryzen 9 5900x
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