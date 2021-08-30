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Intel Core i9-11900K отличился в Geekbench3 Multi Core на частоте 6733 МГц

Первое место среди восьмиядерных процессоров.
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Немецкий энтузиаст CENS использовал серийный процессор Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S, чтобы обновить рекорд Geekbench3 Multi Core для моделей с восемью ядрами. Для этого процессор пришлось разогнать при помощи жидкого азота до 6733 МГц, сохраняя активность всех восьми ядер и шестнадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Полученный результат в 65 514 баллов является лучшим в модельном зачёте и среди всех процессоров с восемью ядрами. Поддержку автору эксперимента оказала компания EVGA, которая предоставила материнскую плату Z590 Dark и блок питания мощностью 1600 Вт. Известный оверклокер Винс Люсидо (Vince Lucido) тоже содействовал немецкому единомышленнику, да и термоинтерфейс наверняка предоставила принадлежащая ему компания K|ngp|n Cooling.

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Теги

intel экстремальный разгон rocket lake-s core i9-11900k geekbench 3
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