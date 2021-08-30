Грустные шутки о попадании цен на электронику в зависимость от погоды на Марсе начинают оправдывать себя в тот момент, когда очередной источник заявляет о неизбежности повышения цен под каким-то новым предлогом. Как поясняет DigiTimes, дефицит компонентов и рост транспортных расходов, а также повышение цен на сырьё и компоненты приведёт к тому, что розничные цены на ноутбуки в этом полугодии в очередной раз вырастут.

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С другой стороны, некоторые участники рынка осознают, что потребители не будут мириться с ростом цен бесконечно, и где-то на рубеже этого и следующего года спрос на электронные устройства может снизиться.