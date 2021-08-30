Становится всё больше доказательств подготовки компанией AMD к анонсу нового поколения процессоров Ryzen Threadripper, которые вместе с кодовым обозначением Chagall примерят и архитектуру вычислительных ядер Zen 3. Новые процессоры должны сохранить совместимость с существующими материнскими платами на основе наборов логики TRX80 и WRX80, а также предложить прежнюю сегментацию моделей: версии серии PRO увеличат количество линий PCI Express 4.0 (с 64 до 128 штук) и каналов памяти (с четырёх до восьми).

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На сайте Puget Systems уже можно найти результаты тестирования процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX с 64 ядрами, который станет флагманом семейства Chagall.

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Источник изображения: PugetBench

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Не самый распространённый тест (PugetBench), впрочем, не даёт возможности делать какие-то выводы о производительности новинки, но условное обозначение платформы Sharkstooth он раскрывает. Её дебют намечен на четвёртый квартал этого года, если верить ранее обнародованной информации.