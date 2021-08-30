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Флагманский AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX засветился в экзотическом бенчмарке

Но особо новой информации это не принесло.
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Становится всё больше доказательств подготовки компанией AMD к анонсу нового поколения процессоров Ryzen Threadripper, которые вместе с кодовым обозначением Chagall примерят и архитектуру вычислительных ядер Zen 3. Новые процессоры должны сохранить совместимость с существующими материнскими платами на основе наборов логики TRX80 и WRX80, а также предложить прежнюю сегментацию моделей: версии серии PRO увеличат количество линий PCI Express 4.0 (с 64 до 128 штук) и каналов памяти (с четырёх до восьми).

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На сайте Puget Systems уже можно найти результаты тестирования процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX с 64 ядрами, который станет флагманом семейства Chagall.

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Источник изображения: PugetBench

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Не самый распространённый тест (PugetBench), впрочем, не даёт возможности делать какие-то выводы о производительности новинки, но условное обозначение платформы Sharkstooth он раскрывает. Её дебют намечен на четвёртый квартал этого года, если верить ранее обнародованной информации.

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amd ryzen threadripper pro chagall
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Сейчас обсуждают

Кеша
11:42
Давай подсчитаем сколько Intel поменял сокетов LGA 1151. LGA 1151-v2. LGA 1200. и скоро опять новый LGA 1700 под 12 поколение. а у AMD 1 сокет с Ryzen 1 поколения до 5 поколения ХТ вот и делай выход.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
ExtenZ
11:34
cry moar, plz! Работать, негр, солнце еще высоко!
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
Кеша
11:25
Да и мамку не менял хорошо. у кого ryzen 1600 спокойно поставил 5600Х и в ус не дует. а интел за яяябанан с новым сокетом. прироста нет только розетки скука меняем.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
Kkkkkkkkk Wwwwwwww
11:25
Это как понимать? Вместо хорошего оригинала обязательно должен ждать кривой(а он скорее всего будет кривой) русский перевод? Это не же Ведьмак, который писался лингвистически близкими нам поляками, на...
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
Kkkkkkkkk Wwwwwwww
11:22
Знаешь, нынче и за меньшее бОльших денег просят, не худший вариант!)))
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
Alagar81
11:11
Всё верно АМД сила! Очень доволен своим 5950х, интелы даже рядом не стояли, с водой и быстрой памятью им вообще хана.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
mistergrim
11:08
Тут комментаторы, похоже, считают, что раз студия принадлежит Microsoft, то её бюджет = бюджету Microsoft.
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
Solbon Tsydypov
11:06
Не adata swordfish случаем?
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
redneck_prm
11:03
Чо эт за поток сознания? Проц за 11к лучше чем проц за 7к? Дак за 15 лучше, чем за 11, а за 25 дерет тот, что за 15. Разгон на zen2 дает аж 50%? Это тот самый zen2, который с завода выжат, и ручно...
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
Шешенбек Уматов
11:01
У меня уже есть.
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