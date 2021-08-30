Китайские и японские власти против сделки между Western Digital и Kioxia
Самым обсуждаемым слухом в полупроводниковой отрасли на прошлой неделе стали намерения Western Digital купить японского производителя твердотельной памяти Kioxia за $20 млрд. Опрошенные Bloomberg источники считают, что у этой сделки найдётся немало противников в правительстве Китая и Японии, а сама Kioxia более разумным вариантом считает выход на публичное размещение акций, который запланирован на следующий месяц.
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По данным первоисточника, в японском правительстве немало чиновников, которые считают необходимым не допустить продажу Kioxia американской компании WDC. Во-первых, такова сила традиций – местный бизнес настороженно относится к иностранным инвесторам. Во-вторых, власти Японии пытаются предложить план развития отечественной полупроводниковой отрасли, и разбазаривать профильные активы на этом фоне было бы легкомысленно.
Китайские регуляторы тоже не стали бы одобрять сделку, как считают эксперты. Согласование могло бы затянуться на пару лет и завершиться отрицательным результатом. Во-первых, власти КНР просто не готовы поощрять создание ещё одного крупного производителя памяти со штаб-квартирой в США. Во-вторых, если Kioxia ещё как-то может сотрудничать с китайскими компаниями, то после перехода под американскую юрисдикцию санкции наверняка ограничат поставки памяти на китайском направлении.
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