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Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG

Пока только в привязке к PCI Express 4.0, но это нормально.
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Процессорам Intel Alder Lake изначально приписывается поддержка интерфейса PCI Express 5.0, но стараниями производителей модуле памяти в новостной сфере акцент быстро сместился на внедрение поддержки DDR5. Между тем, сертификационный орган PCI-SIG уже упоминает в своей базе данных процессоры Alder Lake, пусть пока и в контексте их соответствия требованиям стандарта PCI Express 4.0.

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Источник изображения: PCI-SIG

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Процедуру сертификации эти процессоры прошли относительно недавно, пятого августа этого года. По крайней мере, не приходится сомневаться, что к анонсу новой платформы Intel готовится хорошими темпами. Дебют этих процессоров намечен на осень, а в календаре она начнётся всего через пару дней.

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intel alder lake alder lake-s lga 1700 pci express 5.0
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