Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию PCI-SIG
Процессорам Intel Alder Lake изначально приписывается поддержка интерфейса PCI Express 5.0, но стараниями производителей модуле памяти в новостной сфере акцент быстро сместился на внедрение поддержки DDR5. Между тем, сертификационный орган PCI-SIG уже упоминает в своей базе данных процессоры Alder Lake, пусть пока и в контексте их соответствия требованиям стандарта PCI Express 4.0.
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Процедуру сертификации эти процессоры прошли относительно недавно, пятого августа этого года. По крайней мере, не приходится сомневаться, что к анонсу новой платформы Intel готовится хорошими темпами. Дебют этих процессоров намечен на осень, а в календаре она начнётся всего через пару дней.
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