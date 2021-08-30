Процессорам Intel Alder Lake изначально приписывается поддержка интерфейса PCI Express 5.0, но стараниями производителей модуле памяти в новостной сфере акцент быстро сместился на внедрение поддержки DDR5. Между тем, сертификационный орган PCI-SIG уже упоминает в своей базе данных процессоры Alder Lake, пусть пока и в контексте их соответствия требованиям стандарта PCI Express 4.0.

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Источник изображения: PCI-SIG

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Процедуру сертификации эти процессоры прошли относительно недавно, пятого августа этого года. По крайней мере, не приходится сомневаться, что к анонсу новой платформы Intel готовится хорошими темпами. Дебют этих процессоров намечен на осень, а в календаре она начнётся всего через пару дней.