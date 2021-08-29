Представитель Lenovo на страницах популярной в Китае социальной сети продемонстрировал результаты тестирования некоего процессора в AIDA64. Эксперимент подразумевал длительную работу процессора с предельной нагрузкой, и тестирование системы в течение 51 минуты повысило среднюю температуру процессорных ядер до 86 градусов Цельсия, а пиковую – до 93 градусов.

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Источник изображения: Weibo, WolStame

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Средний уровень энергопотребления при этом достиг 248 Вт, что примерно соответствует обсуждаемому ранее значению PL2 для процессоров Intel Alder Lake-S серии «K» со свободным множителем. Данный параметр должен достигать 255 Вт, если верить некоторым слухам. Такой уровень энергопотребления характерен для предельных нагрузок, которые если и встречаются в реальной жизни, то прилагаются к процессору недолго.