Известный инсайдер Kopite7kimi на этой неделе привлёк внимание к теме подготовки компанией NVIDIA нового поколения графических решений под условным обозначением Ada Lovelace. По данным источника, они появятся чуть раньше, чем предполагалось, а выпускаться будут по 5-нм технологии компанией TSMC.

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Источник изображения: Twitter, Kopite7kimi

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Напомним, что нынешние носители архитектуры Ampere по месту производства распределены следующим образом: серверные ускорители производит TSMC по 7-нм технологии, а игровые изделия выпускает по 8-нм технологии компания Samsung. Возвращение игровых решений NVIDIA на конвейер TSMC может символизировать как недовольство первой из компаний итогами сотрудничества с Samsung, так и банальным соответствием 5-нм изделий TSMC техническому заданию разработчика.

Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Ещё один пользующийся доверием немецких СМИ инсайдер утверждает, что выпуск графических процессоров Ada Lovelace начнётся в четвёртом квартале следующего года.