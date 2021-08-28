Как уже отмечалось вчера, скромные итоги квартала компания HP Inc. объясняла преимущественно дефицитом полупроводниковых компонентов, который помешал ей продать столько компьютеров, сколько требовали клиенты. Пожалуй, единственной приятной новостью было только упоминание об отсутствии проблем с поставками центральных процессоров Intel и AMD.

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В интервью ресурсу Barron’s генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) признался, что прошлый квартал компания впервые в своей истории завершила с объёмом заказов, обслуживать которые ей придётся на протяжении всего текущего квартала.

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Источник изображения: HP Inc.

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Падение выручки на 1% в коммерческом секторе HP объясняет снижением спроса на хромбуки, но и он должен восстановиться к концу текущего квартала. В потребительском сегменте руководство компании связывает надежды на рост спроса с выходом операционной системы Windows 11. Правда, проблему нехватки электронных компонентов всё это не отменяет. Представители Dell считают, например, что она сохранится до 2022 года.