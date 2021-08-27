AMD Ryzen 5 5600X на частоте 5948 МГц обновил рекорд Geekbench3 Multi Core
Южнокорейский энтузиаст safedisk в очередной раз отличился в экстремальном разгоне актуальных процессоров AMD, повысив частоту Ryzen 5 5600X до 5948 МГц при помощи жидкого азота.
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Активность при этом сохранили шесть ядер и двенадцать потоков, до психологически важной отметки в 6 ГГц осталось совсем чуть-чуть.
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В тесте Geekbench3 Multi Core это позволило набрать 49 006 баллов, что является лучшим результатом не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами.
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