Южнокорейский энтузиаст safedisk в очередной раз отличился в экстремальном разгоне актуальных процессоров AMD, повысив частоту Ryzen 5 5600X до 5948 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

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Активность при этом сохранили шесть ядер и двенадцать потоков, до психологически важной отметки в 6 ГГц осталось совсем чуть-чуть.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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В тесте Geekbench3 Multi Core это позволило набрать 49 006 баллов, что является лучшим результатом не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами.