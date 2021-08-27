Еврокомиссия начнёт антимонопольное расследование по сделке NVIDIA и Arm в сентябре
Как известно, у британских антимонопольщиков всё-таки появились вопросы к NVIDIA по предстоящей сделке с Arm, что должно увеличить сроки согласования ещё почти на шесть месяцев. Как отмечает Financial Times со ссылкой на собственные источники, в первой половине сентября официальное антимонопольное расследование готовятся начать и власти Евросоюза.
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У них, как сообщает источник, могли появиться вопросы по сохранению открытой конкуренции на рынке региона после вероятной сделки. NVIDIA на эти вопросы в ходе предварительного этапа обмена документами ответить не смогла, поэтому компетентные органы Евросоюза начнут расследование. Впрочем, дату начала процедуры ещё могут перенести.
По данным Reuters, желание властей Европы начать официальное расследование по сделке говорит о том, что она близка к одобрению с их стороны, хотя на все формальности уйдёт и не менее трёх месяцев.
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