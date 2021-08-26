Способность разменять сотню километров в час за две секунды ещё не гарантирует Tesla Model S Plaid успеха в прохождении известных гоночных трасс, поскольку машина должна обладать хорошей управляемостью, адекватными тормозами и управляться опытным пилотом. Будучи американской компанией, Tesla чаще хвастается успехами в прохождении калифорнийской трассы Лагуна Сека, но зловещий Нюрбургринг пыталась покорять ещё на этапе существования предсерийных прототипов Model S Plaid.

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Попытка обновить рекорд при помощи серийной машины, как отмечает Electrek, завершилась неудачей – по некоторым данным, Tesla Model S Plaid не вписалась в поворот и повредила ограждение. Неподалёку крушение потерпел прототип BMW M8, поэтому неприятную статистику пополнили не только представители Tesla.

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Источник изображения: Electrek

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Сообщается, что оба пилота избежали серьёзных травм, хотя машины сильно пострадали, а протяжённые фрагменты ограждения тоже придётся восстанавливать. По неофициальным данным, Tesla пыталась пройти трассу за семь минут и пять секунд. На этой же немецкой трассе был ранее замечен прототип Tesla Roadster второго поколения – дебют одного из самых быстрых электромобилей в мире постоянно откладывается, а Илон Маск (Elon Musk) приписывает ему всё новые причудливые возможности: от наличия реактивных сопел в задней части для улучшения динамики и управляемости до способности на некоторое время отрываться от земли.