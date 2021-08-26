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Один из крупнейших заводов по производству конденсаторов приостановил работу из-за вспышки коронавируса

Мировой дефицит из-за этого не возникнет, но случай вряд ли будет единичным.
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Издание Nikkei Asian Review продолжает рассказывать о влиянии новой волны коронавирусной инфекции на деятельность предприятий полупроводниковой отрасли, расположенных в азиатском регионе. Японское предприятие Murata в префектуре Фукуи, выпускающее многослойные керамические конденсаторы, вынуждено будет приостановить работу до начала сентября из-за обнаружения 98 случаев заражения среди персонала.

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Источник изображения: Eurotronix

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На предприятии трудятся около 7000 человек, а в целом Murata занимает около 40% рынка керамических конденсаторов, которые используются при изготовлении широкого спектра электронных устройств. Пока предприятия будет простаивать, Murata протестирует всех сотрудников методом ПЦР, а в сентябре приступит к их массовой вакцинации. По прогнозам производителя, на клиентах этот простой не должен сказаться, поскольку поставки продолжат осуществляться из имеющихся складских запасов продукции, а при необходимости заказы будут перераспределены на другие предприятия компании, включая расположенные за пределами Японии.

Местные власти больше обеспокоены тем фактом, что новый штамм коронавируса демонстрирует способность быстрее распространяться в районах с низкой плотностью населения. В одном из таких как раз и расположено предприятие Murata, которое придётся остановить до сентября. Расследование показало, что вспышку коронавирусной инфекции спровоцировал визит сотрудника сторонней организации, который принимал пищу в одном помещении с работниками предприятия, а затем принимал участие в спортивных мероприятиях, не используя при этом медицинскую маску.

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Теги

пандемия япония конденсаторы
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