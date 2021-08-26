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ENERMAX обеспечит совместимость своих систем охлаждения с LGA 1700

Бесплатные крепления достанутся тем, кто уже владеет системой охлаждения.
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Под маркой ENERMAX выпускаются не только блоки питания, но и системы охлаждения – как правило, жидкостные и необслуживаемого типа. Как стало известно из пресс-релиза на этой неделе, владельцам систем охлаждения AQUAFUSION, LIQTECH II, LIQMAX III, ETS-F40-FS и ETS-T50 AXE компания бесплатно предоставит набор креплений, совместимый с LGA 1700, в случае наличия у потребителя доказательств приобретения процессора Intel семейства Alder Lake-S или материнской платы на базе набора логики Intel Z690.

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Источник изображения: ENERMAX

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Предлагаемый ENERMAX набор креплений обеспечит совместимость не только с LGA 1700, но и со всеми существующими популярными разъёмами Intel и AMD. Новые партии систем охлаждения ENERMAX будут комплектоваться обновлёнными креплениями. Владельцы систем охлаждения этой марки должны будут обращаться за бесплатными креплениями к региональным представителям продукции ENERMAX.

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Теги

intel охлаждение процессора alder lake-s enermax lga 1700 системы охлаждения
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