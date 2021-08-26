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Western Digital рассматривает возможность слияния с Kioxia

Сумма сделки превысит $20 млрд.
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Как отмечает CNBC, издание The Wall Street Journal дало новый повод для спекуляций ценными бумагами крупных производителей твердотельной памяти. Western Digital, которая уже несколько лет контролирует бизнес SanDisk по производству твердотельной памяти, рассматривает возможность слияния с Kioxia.

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Источник изображения: Getty Images

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Напомним, последняя из компаний была образована на основе бизнеса Toshiba по выпуску твердотельной памяти, который японская корпорация продала консорциуму инвесторов за $18 млрд около трёх лет назад. Предполагается, что сейчас Kioxia рассматривает либо возможность выхода на публичное размещение акций, либо слияние с Western Digital Corporation путём обмена акциями. Номинальная сумма сделки должна превысить $20 млрд, а несколько месяцев назад Kioxia вела переговоры и с Micron, оценивая собственную капитализацию в $30 млрд. По условиям нынешней предполагаемой сделки руководить объединённой компанией смог бы действующий генеральный директор Western Digital Дэвид Гёкелер (David Goeckeler).

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