Японскую корпорацию Toshiba лихорадит уже не первый год, недавно она пережила смену руководства под нажимом инвесторов, а теперь Reuters сообщает о попытке компании привлечь финансовых консультантов для поиска идей по стратегическому развитию. Как подчёркивает источник, речь о продаже активов пока не идёт.

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Источник изображения: Reuters

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Эти загадочные консультации с KKR & Co, Blackstone Inc, Bain Capital и Brookfield, как предполагается, помогут нынешнему руководству Toshiba представить на суд инвесторов новый бизнес-план к октябрю текущего года. В апреле компания отказалась от продажи активов за $20 млрд, но теперь величина капитализации Toshiba не превышает $19 млрд. Интересы бизнеса Toshiba лежат в самых разных сферах деятельности, но вовлечённость в ядерную энергетику и оборонные заказы существенно усложняет процедуру продажи активов иностранным инвесторам. Настороженность последних возросла после того, как выяснилось, что ранее руководство Toshiba добивалось от японских министров определённого покровительства с целью притеснения зарубежных акционеров.