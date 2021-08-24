К декабрю Honor может занять до 12% китайского рынка смартфонов
Опустив в ноябре бренд Honor в свободное плавание, компания Huawei Technologies не оставила собственных амбиций по возвращению на вершину мирового рейтинга производителей смартфонов. В такой ситуации наблюдать за конкуренцией на китайском рынке вдвойне интереснее. Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на данные Counterpoint Research, в первом квартале этого года марка Honor занимала не более 5% китайского рынка смартфонов.
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К декабрю этого года, по прогнозам экспертов, доля может вырасти до 12%, поскольку уже к середине лета она преодолела планку в 8%. Компания Honor Device одновременно рассматривает возможность выхода на публичное размещение акций, и уже проводит опрос среди существующих акционеров на тему целесообразности такого шага. Став публичной компанией, Honor Device рассчитывает обезопасить себя от американских санкций, к наложению которых призывают некоторые горячие головы в Вашингтоне.
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