Samsung Electronics опять изучает идею покупки NXP Semiconductors
Агентство Bloomberg сегодня уже сообщало о намерениях Samsung выделить на развитие бизнеса в ближайшие три года около $205 млрд. При этом примерно половина суммы на счетах компании уже имеется. Издание The Korea Times сообщает со ссылкой на собственные источники, что идея покупки активов NXP Semiconductors для Samsung Electronics снова обретает актуальность два года спустя после неудачной попытки Qualcomm прибрать её к рукам за $44 млрд.
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Тогда против сделки с американским разработчиком чипов выступили китайские антимонопольщики. Samsung теперь рассчитывает уложиться в сумму около $70 млрд при покупке NXP, а отношение китайских властей к корейскому гиганту более доброжелательное, чем к американским конкурентам, поскольку Samsung активно инвестирует в создание производств на территории КНР.
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