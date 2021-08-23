AMD предложит гибридные процессоры с архитектурой Zen 4 в исполнении Socket AM5
В наше время информационные утечки могут исходить из нескольких источников, поэтому ресурс Chips and Cheese подбирает оброненное товарищами знамя изучения материалов Gigabyte, которые стали достоянием общественности случайно. По мнению одного из популярных сайтов, пишущего о видеокартах, опубликованные документы AMD позволяют судить о том, что процессоры Ryzen в исполнении Socket AM5 с архитектурой Zen 4 будут гораздо чаще предлагать встроенную графику, чем их предшественники.
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В таблице упоминаются сразу три разновидности процессоров в исполнении Socket AM5, оснащаемых встроенной графикой. Помимо набора второстепенных интерфейсов, они различаются количеством поддерживаемых линий PCI Express. Во всех случаях предусмотрена поддержка двухканальной памяти типа DDR5. Вполне возможно, что встроенная графика этих процессоров будет использовать архитектуру RDNA 2. Процессоры с таким сочетанием компонентов и архитектур ранее упоминались под условным обозначением Phoenix.
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