Не всем популярным новостным ресурсам легко даётся анализ информации, представленной на мероприятии Hot Chips 33, некоторые просто цепляются за показатели шага контактов в 9 мкм, а представители сайта ComputerBase.de ставят перед собой более приземлённые задачи.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

Они, например, поясняют суть принципа PPAC, которого будут придерживаться специалисты AMD при внедрении тех или иных компоновочных решений. Эта английская аббревиатура расшифровывается достаточно просто: Power (мощность), Performance (производительность), Area (площадь) и Cost (себестоимость). В соответствии с этим принципом, например, представленный на Computex 2021 внешний кеш будет доступен только старшим моделям процессоров Ryzen – например, обладающим 12 или 16 ядрами. Для младших моделей 3D V-Cache будет дороговат в реализации, а модульный принцип компоновки позволяет производителю не тратить микросхемы кеш-памяти понапрасну.