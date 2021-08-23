Кеш-память 3D V-Cache достанется только старшим моделям процессоров AMD Ryzen
Не всем популярным новостным ресурсам легко даётся анализ информации, представленной на мероприятии Hot Chips 33, некоторые просто цепляются за показатели шага контактов в 9 мкм, а представители сайта ComputerBase.de ставят перед собой более приземлённые задачи.
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Они, например, поясняют суть принципа PPAC, которого будут придерживаться специалисты AMD при внедрении тех или иных компоновочных решений. Эта английская аббревиатура расшифровывается достаточно просто: Power (мощность), Performance (производительность), Area (площадь) и Cost (себестоимость). В соответствии с этим принципом, например, представленный на Computex 2021 внешний кеш будет доступен только старшим моделям процессоров Ryzen – например, обладающим 12 или 16 ядрами. Для младших моделей 3D V-Cache будет дороговат в реализации, а модульный принцип компоновки позволяет производителю не тратить микросхемы кеш-памяти понапрасну.
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