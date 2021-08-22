К середине года ведущие производители чипов накопили продукции на $64,7 млрд
Развеять сомнения в том, что производители полупроводниковых компонентов наращивают объёмы выпуска, а не просто наживаются на спекулятивно завышенных ценах, взялись представители японского ресурса Nikkei Asian Review. По их словам, к середине текущего года девять ведущих производителей чипов располагали запасами готовой продукции на общую сумму $64,7 млрд. В статистику попали TSMC, Intel, Samsung Electronics, Micron Technology, SK hynix, Western Digital, Texas Instruments, Infineon Technologies и STMicroelectronics.
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Одна только TSMC за первое полугодие увеличила объёмы выпуска автомобильных компонентов на 30%. По мнению представителей Infineon Technologies, наличие у них заказов на два года вперёд не может отобразить реальный уровень спроса, поскольку многие клиенты формируют заказы с огромным запасом, желая подстраховаться на случай перебоев с поставками. В конечной перспективе это может привести к тому, что рынок будет перенасыщен компонентами, цены упадут, а производители понесут убытки из-за резкого снижения степени загрузки конвейера. По мнению экспертов Omdia, на рынке микросхем памяти уже в первой половине 2022 года цены начнут снижаться, поскольку спрос начнёт отставать от предложения.
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