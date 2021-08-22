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NVIDIA в минувшем полугодии нарастила складские запасы на десятки процентов

Но только не в категории готовой продукции.
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Каждый раз при обсуждении динамики изменения выручки NVIDIA в игровом сегменте сторонники идеи мирового криптовалютного заговора сводят всё к влиянию спекулятивно завышенных розничных цен на видеокарты на доходы компании. При этом разработчики графических процессоров не раз заявляли, что стараются придерживаться рекомендованных цен на свою продукцию, а неоднократной наценке она подвергается уже на пути к прилавкам.

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Появление квартального отчёта NVIDIA по форме 10-Q позволяет понять, что в минувшем полугодии выручка компании росла не только за счёт более высоких цен на видеокарты по сравнению с предыдущим полугодием. Стоимостной эквивалент складских запасов тоже увеличивался.

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Источник изображения: NVIDIA

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Так, сырья и материалов на складах NVIDIA оказалось на 30% больше, чем шестью месяцами ранее, а находящиеся в обработке изделия увеличили свой стоимостной эквивалент на 21%. Зато запасы готовой продукции даже чуть-чуть уменьшились. Другими словами, NVIDIA старается увеличить объёмы производства, но готовая продукция на складах не залёживается.

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