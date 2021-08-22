Время от времени в рейтингах HWBot появляются результаты, при регистрации которых невольно или сознательно допущены ошибки, позволяющие авторам на какое-то время с существенным запасом опередить соперников. Энтузиаст spiritedandy ранее не был замечен в числе чемпионов, а потому его полуторакратный отрыв от конкурентов в Unigine Superposition 1080P Xtreme с результатом 29 787 баллов сразу привлёк внимание завсегдатаев указанного ресурса.

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Источник изображения: HWBot, spiritedandy

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Видеокарту Radeon RX 6900 XT автор эксперимента разогнал до 2815/17296 МГц с использованием водоблока и так называемого чиллера, опускающего температуру охлаждающей температуры до значений, приближённых к нулю по шкале Цельсия. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X был разогнан до 5100 МГц без уточнения условий охлаждения. Бывалые оверклокеры сделали выскочке замечание по поводу несправедливого достижения этим результатом статуса абсолютного мирового рекорда, но на момент подготовки новости он из базы данных HWBot удалён не был.