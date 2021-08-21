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Графические процессоры NVIDIA помогут ускорить работу биометрической аутентификации в банкоматах

Изделия компании станут ещё ближе к вашим деньгам.
1
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Изданию Biometric Update удалось пообщаться с Кевином Левиттом (Kevin Levitt), который отвечает за направление финансовых услуг в компании NVIDIA. Благодаря этому интервью мы получаем возможность узнать, как компания намеревается развивать экосистему искусственного интеллекта применительно к сфере финансовых услуг.

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Источник изображения: Biometric Update

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Прежде всего, серверные системы на базе ускорителей NVIDIA уже давно используются для анализа инвестиционной активности и биржевой торговли. В последние годы компания делает акцент на голосовом интерфейсе и системах биометрической аутентификации. Базовые операции службы клиентской поддержки банков поручаются программным роботам, которые способны общаться с клиентами не только в чате, но и по телефону, понимая живую речь.

Кроме того, как считает Левитт, для продукции NVIDIA найдётся место в сфере периферийных вычислений. Та же голосовая аутентификация при обращении клиента банка к терминалу самообслуживания должна осуществляться быстро и комфортно, а для этого часть вычислительных операций должна совершаться внутри терминального устройства. Распознавать человека по голосу тоже помогут графические процессоры NVIDIA.

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nvidia финансы искусственный интеллект
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Inqizitor
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Щас к тебе десант фемок-экологов приедет и забанит за неинклюзивность. Думай, что ты пишешь, кому цена нужна, заплатит покупатель автомобиля. Зато сталь - зе-лё-на-я!!!
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Зеновий Радеонович
12:11
"Распознавать человека по голосу тоже помогут графические процессоры NVIDIA." Обрабатывать тел. разговоры службам станет проще, хех
Графические процессоры NVIDIA помогут ускорить работу биометрической аутентификации в банкоматах
Борис Копыльцов
12:10
В зелёную энергетику уверую только когда увижу полный цикл производства. Это руда добывается и перерабатывается только от зелёной энергии. Все необходимые реактивы производятся с использованием только...
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Polar fox
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