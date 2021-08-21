Графические процессоры NVIDIA помогут ускорить работу биометрической аутентификации в банкоматах
Изданию Biometric Update удалось пообщаться с Кевином Левиттом (Kevin Levitt), который отвечает за направление финансовых услуг в компании NVIDIA. Благодаря этому интервью мы получаем возможность узнать, как компания намеревается развивать экосистему искусственного интеллекта применительно к сфере финансовых услуг.
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Прежде всего, серверные системы на базе ускорителей NVIDIA уже давно используются для анализа инвестиционной активности и биржевой торговли. В последние годы компания делает акцент на голосовом интерфейсе и системах биометрической аутентификации. Базовые операции службы клиентской поддержки банков поручаются программным роботам, которые способны общаться с клиентами не только в чате, но и по телефону, понимая живую речь.
Кроме того, как считает Левитт, для продукции NVIDIA найдётся место в сфере периферийных вычислений. Та же голосовая аутентификация при обращении клиента банка к терминалу самообслуживания должна осуществляться быстро и комфортно, а для этого часть вычислительных операций должна совершаться внутри терминального устройства. Распознавать человека по голосу тоже помогут графические процессоры NVIDIA.
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