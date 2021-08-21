Известно, что компания Intel располагает во Вьетнаме предприятием по сборке и тестированию процессоров и чипсетов. Новая волна пандемии коронавируса, которая накрыла страны Юго-Восточной Азии, создала определённые сложности с поддержанием производства во Вьетнаме. Как отмечает Bloomberg, всего за один месяц Intel пришлось выложить $6,1 млн на организацию условий для работы местного предприятия в соответствии с санитарными требованиями властей.

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Источник изображения: Bloomberg

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Во-первых, компания была вынуждена обеспечить сотрудникам проживание в непосредственной близости от производственных корпусов, чтобы исключить их переезды на общественном транспорте от места работы и обратно. Во-вторых, тестирование работников предприятия и подрядчиков проводилось на ежедневной основе, процедура охватывала тысячи человек.

Intel выступает со своими предложениями по поводу изменения ситуации. Прежде всего, она предлагает властям разрешить сотрудникам с отрицательным тестом на COVID передвигаться к местам проживания в те районы, которые властями считаются безопасными с точки зрения эпидемиологической обстановки. Во-вторых, Intel настаивает на предоставлении вакцинированным первой дозой сотрудникам второй дозы –обеспечением населения вакцинами занимаются местные власти, но существует дефицит профильных препаратов.

Именно размещение сотрудников в близлежащих отелях требует от компании существенных затрат, поскольку около 1870 человек она поселила в гостиницах уровня не ниже четырёх звёзд, ещё 1500 человек разместились в отелях рангом пониже. Среди населения Вьетнама пока что вакцинировано не более 2%. Эта история является примером того, как пандемия способна влиять на затраты компаний, которые неизбежно переносятся на себестоимость продукции, хотя Intel и утверждает, что старается делать это не в полной мере.