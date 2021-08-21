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Британские регуляторы увеличили сроки рассмотрения сделки NVIDIA и Arm

Почти на полгода.
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Принято считать, что как и в случае со сделкой по поглощению Mellanox, сильнее всего затягивать согласование сделки NVIDIA по покупке Arm могут китайские антимонопольщики, но в данной ситуации у этой сделки немало противников в самой Великобритании. Как отмечает Reuters, даже без учёта потенциального влияния сделки на национальную безопасность, британские регуляторы выражают обеспокоенность её влиянием на условия свободной конкуренции.

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Источник изображения: ArchDaily

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По мнению британских властей, переход Arm под контроль NVIDIA усложнит доступ лицензиатов первой из компаний к её разработкам. Сделка между этими компаниями, как сообщил профильный орган CMA, будет рассматриваться по расширенной схеме, сроки дополнительно увеличиваются на 24 недели. Другими словами, британские антимонопольщики оставляют за собой право изучать сделку на протяжении ещё почти шести месяцев. Напомним, что SoftBank, которой сейчас принадлежит Arm, готова ждать до конца следующего года, поэтому смещение сроков на британском направлении погоды в общем плане не делает.

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