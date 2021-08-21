Принято считать, что как и в случае со сделкой по поглощению Mellanox, сильнее всего затягивать согласование сделки NVIDIA по покупке Arm могут китайские антимонопольщики, но в данной ситуации у этой сделки немало противников в самой Великобритании. Как отмечает Reuters, даже без учёта потенциального влияния сделки на национальную безопасность, британские регуляторы выражают обеспокоенность её влиянием на условия свободной конкуренции.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Источник изображения: ArchDaily

реклама

По мнению британских властей, переход Arm под контроль NVIDIA усложнит доступ лицензиатов первой из компаний к её разработкам. Сделка между этими компаниями, как сообщил профильный орган CMA, будет рассматриваться по расширенной схеме, сроки дополнительно увеличиваются на 24 недели. Другими словами, британские антимонопольщики оставляют за собой право изучать сделку на протяжении ещё почти шести месяцев. Напомним, что SoftBank, которой сейчас принадлежит Arm, готова ждать до конца следующего года, поэтому смещение сроков на британском направлении погоды в общем плане не делает.